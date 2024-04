Roksana Węgiel zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami" z Kevinem. Michał Kassin zdradził, jaki za "kulisami" jest mąż (?) gwiazdy (WIDEO)

Michał Kassin zdradza, co myśli o Kevinie Mgleju

Kevin od samego początku wspiera naszą parę. Osobiście się poznaliśmy, jest naprawdę wspaniałą osobą, wspaniałym człowiekiem. Ja nie rozumiem połowy artykułów na jego temat. To piszą osoby, które na pewno go nie znają - broni tekściarza.

Kassin wyznał również, że Kevin jest profesjonalistą we wszystkim, co robi. Okazuje się, że 28-latek ma pewną wiedzę - a przynajmniej takie sprawia wrażenie - na temat tańca.

Też wiem, że jest bardzo profesjonalny w tym, co robi. Ogólnie czasami jak rozmawiamy, to bardzo profesjonalnie analizuje nasz taniec i mówi: "O, to fajnie, ale coś tam...". Bardzo ma takie sportowe, ambitne podejście - relacjonuje trener Roksany i dodaje:

Cieszę się, że robimy we trójkę ten taniec, bo wiem, że przygotujemy to dobrze i te treningi będą w takiej efektywnej atmosferze i robota będzie wykonana. Jak będzie trzeba, to będziemy siedzieć 10 godzin na sali, bo już znam Kevina, znam Roksanę i oni się nie poddadzą, dopóki to nie będzie poziom "wow" - kwituje.