TYLKO U NAS: Ekspertka ocenia, które dwie pary ZASŁUGUJĄ na finał w "TzG". Co sądzi o tym, że Dagmara wciąż PLĄSA w programie?

W siódmym odcinku żarty się skończyły i rozpoczęła się zacięta rywalizacja o Kryształową Kulę 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". Po raz pierwszy w tej edycji uczestnicy musieli zaprezentować dwie choreografie.

Z programem pożegnali się Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Decyzja wywołała podobne zdziwienie, co ta sprzed tygodnia - przypomnijmy, że wcześniej z show odpadli Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Maserak i Wygoda MIAŻDŻĄ Kaźmierską! Padły ostre słowa: "Dagmara chce nadrabiać wyglądem, a nie tańcem..."

Dagmara Kaźmierska wciąż pozostaje w rywalizacji, choć jej pląsy z Marcinem Hakielem są najgorzej oceniane przez jury. Za drugi taniec dostała zaledwie 7 punktów.

Moim zdaniem to nie jest już nawet ''Chodzenie z gwiazdami'', to jest już ''Stanie z gwiazdami'' – powiedziała Czarna Mamba, nie kryjąc, że jest rozczarowana tym, że "Królowa życia" nie robi postępów.

Ekspertka ocenia: "W finale powinny być..."

Anna Maria Biedrzycka to właścicielka szkoły tańca "Pasja Tańca Nasielsk". Dyplomowana instruktorka tańca towarzyskiego, dwukrotna wicemistrzyni Polski w tańcach towarzyskich w stylu standardowym. Szkoleniowiec i choreograf. Od 20 lat prowadzi zajęcia z dziećmi oraz dorosłymi. Propagatorka tańca towarzyskiego w mniejszych miastach w Polsce.

W rozmowie z Pudelkiem odniosła się do emocji, które towarzyszą tej edycji "TzG" i konkretnych uczestników. Jak ocenia taneczny progres Anity Sokołowskiej? W sieci pojawiły się głosy, że jest faworyzowana przez jury.

Anita Sokołowska ma to "coś", co na parkiecie tańca towarzyskiego jest bardzo potrzebne - naturalna klasa oraz piękne ciało. Dodatkowo nie boi się pracy na treningach i to widać. Czy jest faworyzowana przez jury? Nie sądzę. Jest oceniana po prostu fachowo jak tancerka na turnieju, czyli to, o czym cały czas mówi jury, że program rozrywkowy rządzi się swoimi prawami, ale ostatecznie liczy się taniec – mówi nam Anna Maria Biedrzycka.

Jury jest zbyt ostre wobec Maffashion? Cały czas zwraca się uwagę na to, że Julka nie daje z siebie 100 procent, że jest zamknięta w sobie.

Julia to jedna z uczestniczek, która na pewno przy każdym kolejnym odcinku zaskakuje. Jest młoda, zdolna, ale moim zdaniem nie do końca się na tym parkiecie dobrze czuje… Stąd zapewne opinie jury, że nie daje z siebie wszystkiego. Ona zwyczajnie potrzebuje dłuższej chwili na otworzenie się, a każde show wymaga "mięsa" od razu. W telewizji nie ma czasu – podkreśla ekspertka.

A kto wypada lepiej Maciej Musiał czy Roxie Węgiel - patrząc oczywiście na techniczne aspekty?

Nie chciałabym porównywać aspektów technicznych obu gwiazd, ponieważ ciężko jest porównać sambę do walca wiedeńskiego, ale rzeczywiście Roksana daje za każdym razem super pokaz - z pełną świadomością mogę napisać TANECZNY. Maciej jest zdolnym młodym człowiekiem, ale wydaje mi się być za smutny jak na program rozrywkowy. Brakuje takiej iskierki, która by to wszystko podpaliła – ocenia instruktorka tańca.

Wielu internautów daje głośno znać, że są poirytowani tym, że Dagmara wciąż ma szansę na zgarnięcie kryształowej kuli.

A mnie to jakoś nie drażni. Poza tym, że to show taneczne, to też program rozrywkowy. Jeśli faktycznie jest tak, że od początku do końca decydują widzowie, nie dziwi mnie zupełnie dalsza obecność Dagmary w programie. Można na nią psioczyć i wypominać jej niechlubną przeszłość, ale TTV zrobiła z niej swoją maskotkę, a teraz robi to Polsat. Zapewne co piąty rodak wie, kim ona jest – mówi Biedrzycka.

Wielu internautów grzmi, że Iwona Pavlović jest "zbyt dosadna" w swoich wypowiedziach po występach Dagmary. Pojawiło się mnóstwo głosów, mówiących, że "Czarna Mamba" jest po prostu chamska.

Znam Panią Iwonę z lat, kiedy sędziowała na turniejach, na których jeszcze ja tańczyłam. Zawsze była Czarną Mambą - miła osoba poza salą treningową, ale wymagająca od tancerzy widocznej na parkiecie pracy. Myślę, że może trochę produkcja, trochę widzowie i internauci podkręcają całą tę atmosferę. A to, że wyjątkowo krytycznie ocenia występy niektórych gwiazd - no cóż, ktoś musi! Widać, że Marcin Hakiel i Dagmara świetnie się bawią w programie, mają do tego ogromny dystans i w końcu o to też chodzi – dodaje ekspertka.

Które pary zasłużyły na finał? Oceniając program jako instruktor tańca towarzyskiego, w finale powinny być Roksana Węgiel i Anita Sokołowska, ale niejednokrotnie się przekonaliśmy, że decyzję, kto zdobędzie kryształowa kule, potrafią zaskoczyć. Ja na pewno obejrzę do końca tę edycję, bo jest kontrowersyjna i naprawdę ciekawa – podsumowuje Anna Maria Biedrzycka.

Zgadzacie się, czy macie inne typy?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.