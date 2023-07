Roksana Węgiel zdała maturę. Na studia się NIE WYBIERA: "Może kiedyś znajdę kierunek, który będzie mnie interesował. Nie czuję presji"

budyjskilama 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Nie wie co traci. O ile szkoła to męka bo nauczyciele traktują uczniów nawet dorosłych jak dzieci i stawiają im wymagania to studia to kolosalny przeskok. Tam nikt nie musi być. Jest bo tego chce. Często płaci i wymaga na prywatnych uczelniach. Wykładowcy reprezentują zupełnie inną kategorię ludzi niż nauczyciele. Często mają specyficzne poczucie humoru typowe dla bardzo inteligentnych ludzi. Inni studenci to też zazwyczaj nieprawdopodobnie ciekawe osobowości. Patrząc z perspektywy czasu takich ludzi później w życiu już się prawie nie spotyka jak na studiach. Na pewno nie w takiej ilości. Jest szaro, nudno i otoczeni jesteśmy ludźmi nieciekawymi. Choćby dla tego warto studiować. No i co tu ukrywać. Studia to życie studenckie. Przede wszystkim życie studenckie. Sama nauka jest daleko, daleko później na liście priorytetów ;)