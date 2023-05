Roksana Węgiel na maturze z polskiego powołała się na... swoją piosenkę! SPRYTNA?

Roksana Węgiel na maturze powołała się na swoją piosenkę

To było hitem, bo dostałam do opisania obraz Warszawy w lecie, to był chyba Nowy Świat. Opisałam ten obraz miasta, odwołałam się do wiersza Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy się nie zdarza" i do mojego utworu "Miasto" - zdradziła Węgiel.