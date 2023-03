Roksana Węgiel znów o wierze i aborcji: "NIE ZROBIŁABYM"

Madzia Buczek 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszystkie z telewizji reżimowej muszą takie deklaracje robić. Tak u nich to wygląda. Co niektóre mądrzejsza jak Popek to chociaż chodzi do roboty w ochraniaczach na kolana, a taki cichy chłopek o to nie dba. Obtłuczone te kolana, całe w sińcach, ogórek to samo. Niby zadbany a kolana zawsze obtłuczone i w sińcach