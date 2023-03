Roksana Węgiel kuca na konarze, duma z Kevinem i cytuje Wisławę Szymborską. Głębokie? (FOTO)

StopHejt 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Roxie ma chyba jakieś młodzieńcze braki tożsamościowo-twórcze, co przejawia się w jej typiarskim wizerunku, jakby bezkrytycznie przejętym z popkultury instagramowo-kardashianowej. Można do tego oględnie się odnieść jako do składowej jej publicznego wizerunku. Natomiast uważam za dalekie przekraczanie granic, jeśli chodzi o obraźliwie komentowanie jej związku. Nie macie, plotkarze, pojęcia co jest między nimi, co ich łączy i co ich do siebie przyciąga; to ich sprawa, a pastwienie się na ich wyglądem fizycznym, imieniem czy prywatnym życiem jest bardzo polskie i co najmniej nie na miejscu. Dziewczyna jest pełnoletnia i może wiązać się z kim zechce, a Wy wszyscy jurorzy pudelkowi przedstawcie nam swych idealnych partnerów-modeli z perfekcyjną wagą, okładkową buźką i bez żadnych perypetii przeszłości. Na pewno same olśniewające ideały i nieskazitelne związki przesiadują na pudlu :)