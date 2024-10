Rola w "Xenie: wojowniczej księżniczce" przyniosła jej GIGANTYCZNĄ popularność. Tak dziś wygląda Lucy Lawless

Lucy Lawless zagrała Xenę, Wojowniczą Księżniczkę w kultowym serialu lat 90., który przyciągnął miliony widzów na całym świecie. Mimo że od premiery produkcji minęło już prawie trzydzieści lat, nadal jest pamiętana jako nieustraszona wojowniczka, która stała się ikoną popkultury . Jej rola nie tylko przyniosła jej ogromną sławę, ale również otworzyła drzwi do kariery w Hollywood.

Co dziś słychać u Lucy Lawless?

Swego czasu aktorka miała nawet poważne kłopoty z prawem. W 2012 roku brała udział w nielegalnym proteście, przykuwając się do pokładu tankowca w Nowej Zelandii , chcąc w ten sposób zaprotestować przeciwko prowadzeniu odwiertów na Arktyce. Za włamanie się na pokład groziło jej nawet do 3 lat więzienia.

Lucy Lawless wciąż rozwija karierę

Po zakończeniu emisji Xeny, Lawless nie zniknęła z ekranu. W ostatnich latach pojawiła się w nowych, zaskakujących rolach, które pokazały jej wszechstronność i talent. Wcieliła się w rolę D’Anna Biers w kultowym serialu "Battlestar Galactica", zagrała również Lucretię w "Spartakus: Krew i piach" oraz wystąpiła w "Parks and Recreation". Swoją karierę wzbogaciła o liczne role, które pokazują jej różnorodność aktorską i sprawiają, że wciąż jest doceniana przez fanów na całym świecie. W 2019 roku wciela się w rolę Alexy z "My Life Is Murder".