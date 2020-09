"Rolnik szuka żony". 66-letni Józef wyznaje: "Rodzina się mnie WYRZEKŁA"

bubugaga 31 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

"Sorry, ale to jest cyrk. Politycy w nosie mają maseczki, dystans, wymyślają idiotyczne przepisy, ich działania nie są klarowne, wręcz się wykluczają. Taki straszny wirus, a co z odpadami (rękawiczki, maseczki)? Leżą na ulicach, w zwykłych śmieciach. W szkołach szaleństwo, kiedyś o mydło i papier się doprosić nie można było, ale litry płynów antybakteryjnych to są ! Już nie wspomnę o szkodliwości tego dziadostwa, kto ma alergię kontaktową/AZS to wie o czym mówię.. To jest psychiczny terror, ludzie widzą w każdym zagrożenie, masz alergię i wytrzesz nos ? Mordercze spojrzenia. Kaszlnięcie ?? To samo! Podwyższona temperatura (ja mam tak zawsze dzień przed okresem i w trakcie 1-2 dni) ? Odwoływanie lekcji, bo jakiś dzieciak ma 38 stopni gorączki ?! Testy niewiadomo jak działające, wykazujące fałszywe wyniki. Wyniki testów pozytywne bez pobranej próbki? Karty do podpisu przy wejściu do szpitala PODEJRZENIE COVID, mimo braku objawów i innego celu wizyty? Zamknięte przychodnie, brak normalnego kontaktu z ludźmi, dzieci i dziadkowie w strachu, studenci na lodzie, ŻADNEJ pewności co do jutra, niczego nie można zaplanować ! Przerost formy nad treścią. Fanatycy maseczkowi, zacznijcie tępić palaczy papierosów i śmieci w piecach ! Taki dym szkodzi wszystkim, po ulicach chodzą ludzie z astmą, obniżoną odpornością, z nowotworami, problemami z oddychaniem, małe dzieci ! Ale nie, przecież nie ma pandemii papierosowej nie? Szkoda, że nie podają do wiadomości śmierci z tysięcy innych powodów, jest ich więcej niż COVID-19.. by the way, jak wiele z osób które rzekomo na to umarły były w bardzo podeszłym wieku i/lub ciężko chore? Jak wiele osób nie wiedziało o śmiertelnej chorobie? Sekcji zwłok nie robili. Ile chcecie żyć w ograniczeniach ?!"