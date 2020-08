CIACHO TYGODNIA: Turborolnik Tomek

Edith 8 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Milosnik ekologii na sterydach ; ) absolutnie nie wierze, ze to tylko trening. Wyglada okropnie; te zyly na rekach, nogi .....nie, nie i jeszzce raz nie .Fajnie gdy facet jest wysportowany i umiesniony ale jesli wyglada jakby telewizory nosil caly czas to niestety ale nie wyglada to dobrze, chociaz wiem ze sa milosniczki takich facetow.