CIACHO TYGODNIA: 25-letni model i aktor Derek Chadwick

Imponujący talent to zaledwie jeden z wielu sposobów na zaczepienie się dziś na dłużej w show biznesie. Z pomocą mediów społecznościowych coraz częściej możemy zaobserwować, że jako przepustka do wielkiej sławy i pieniędzy wystarczy wpisujący się we współczesny kanon urody wygląd, który przy odrobinie oleju w głowie i sprawnie działającym menadżerze można fantastycznie zmonetyzować.

To właśnie niezaprzeczalna uroda stała się drogą do sukcesu dla naszego ciacha tygodnia - Dereka Chadwicka. 25-letni Amerykanin pierwsze medialne szlify zdobywał przed aparatami rozbierających go notorycznie do samych majtek fotografów. Zdaje się jednak, że prawdziwa pasja przystojniaka leży aktorstwie, choć do tej pory jego największym sukcesem jest rola w superprodukcji Netfliksa Hollywood, w ramach której nie wypowiedział ani jednego słowa.