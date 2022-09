"Rolnik szuka żony" 9. Tomasz jest oczarowany atrakcyjną 23-latką. Dziewczyna jest w ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY

Sympatyczny 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 10 Odpowiedz

Kazdy 40 latek chetniej spojrzy na 23 latke niz na rowiesniczke. Jest to calkowicie normalne i zgodne z natura. Oczywiscie nie podoba sie to 40 latkom i wymyslaja jakiej glupoty o zaburzeniach ale tak to po prostu wyglada od zawsze i tyle. Zreszta doskonale to pokazal program 20 kontra 40 gdzie 40 latki zajmowaly sie jedynie gotowaniem obiadkow a oboje facetow bylo zainteresowanych jedynie 20 i 30 latkami. Co ciekawe to tez to, ze kobiety totalnie olaly mlodego Bartka i wolaly starszego. W tym przypadku obawiam sie jednak ze chodzi o znalezienie tatusia i to jest chore ze kobieta w ciazy zglasza sie do takiego programu moim zdaniem.