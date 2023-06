"Rolnik szuka żony". Adrianna wrzuciła zdjęcia z WIECZORU PANIEŃSKIEGO. "Chcę podzielić się tą energią" (FOTO)

Historia miłosna Adrianny Jasiaczek i Michała Tyszki rozpoczęła się tuż przed finałem dziewiątej edycji programu " Rolnik szuka żony ". Przed nagraniem finałowego odcinka, Michał oświadczył się swojej ukochanej. Wygląda na to, że ich związek wciąż się umacnia, bo obecnie para szykuje się do ślubu.

Wieczór panieński Adrianny Jasiaczek

Cieszyło mnie to wydarzenie. To, że miałam okazje zobaczyć się z koleżankami i siostrą. To, że to coś nowego w moim życiu. W końcu nigdy nie wychodziłam wcześniej za mąż - napisała na Instagramie.