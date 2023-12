"Rolnik szuka żony". Artur ją odrzucił, dziś najpewniej by jej NIE ROZPOZNAŁ. Nie uwierzycie, jak zmieniła się Blanka (FOTO)

Artur ją odrzucił, dziś mógłby jej nie rozpoznać. Tak teraz wygląda Blanka z "Rolnika"

Choć towarzyska i przebojowa dziewczyna podbiła serca widzów show TVP, to nieco gorzej jej poszło z walką o serce Artura. Gdy kandydatki rolnika przybyły do jego gospodarstwa, to Blanka była pierwszą, której podziękował. Twierdził wówczas, że dobrze im się rozmawia, ale po prostu nic do niej nie poczuł. Dziewczyna przyjęła jego decyzję ze zrozumieniem i pojechała do domu.