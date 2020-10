"Rolnik szuka żony": Diana z poprzedniej edycji romansuje z Dawidem z obecnej? (FOTO)

Rolnik szuka żony od lat jest flagową produkcją TVP, a jego uczestnicy uznawani są za swego rodzaju celebrytów. Trzeba przyznać, że prawie wszystkim jakoś się udało. Nawet Adam Kraśko odniósł swego rodzaju sukces i skakał do wody w programie Polsatu. Był oceniany przez samą Danutę Stenkę – o takim skrzyżowaniu wątków nie marzył nawet Pudelek.

Marta Manowska o parach homoseksualnych w "Rolnik szuka żony": "Nie zgłosiła się jeszcze taka osoba"

Obecnie trwa już siódma edycja programu. Bierze w niej udział 30-letni Dawid Noweta z Wielkopolski, który co prawda zaprosił do domu trzy kandydatki, ale wszystko wskazuje na to, że myśli o innej... Tą inną ma być nie kto inny, tylko Diana Stankiewicz z poprzedniej odsłony programu! Diana dała się zapamiętać jako dziewczyna, która ostatecznie pogrążyła Seweryna Nowaka. Miłosny trójkąt Seweryn-Diana-Marlenka był najciekawszym momentem w całej historii Rolnika.