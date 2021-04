"Rolnik szuka żony". Ilona i Adrian ROZSTALI SIĘ!

Choć Rolnik szuka żony wkrótce doczeka się ósmego sezonu, do tej pory zaledwie garstce powstałych w programie par udało się przetrwać także w prawdziwym życiu. W nielicznym gronie szczęśliwców znaleźli się uczestnicy 6. sezonu programu, Ilona Kurzeja i Adrian Berkowicz.

Niestety, okazuje się, że ich sielanka nie trwała długo... W poniedziałek Adrian zamieścił na Instagramie specjalny wpis, w którym poinformował fanów, że on i Ilona właśnie się rozstali.

To jest ostatnie nasze wspólne zdjęcie... Aby uniknąć spekulacji, z przykrością chciałem Was poinformować, że nasz związek się zakończył. Jak to w każdej relacji bywa, są lepsze i gorsze chwile. Na szczęście po czasie zostaną tylko te dobre wspomnienia - rozpoczął rolnik.