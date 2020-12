"Rolnik szuka żony": Ilona i Adrian już się rozstali?! "Z hukiem wyprowadził się z mieszkania"

Ilona Kurzeja i Adrian Berkowicz poznali się w szóstej edycji Rolnik szuka żony. Chociaż dzieliło ich blisko 300 kilometrów, postanowili zbudować bliższą relację. Już w programie między nimi iskrzyło, bo Adrian dość długo wahał się, czy chce związać się z Iloną, która z kolei nie chciała go do niczego zmuszać i momentami była nawet obojętna . Ku radości fanów Ilona i Adrian w końcu zamieszkali jednak razem, regularnie pokazując w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia.

Niestety, wiele wskazuje na to, że ta sielanka dobiegła końca . Jak informuje portal Pomponik, doszło między nimi do karczemnej awantury . Ilona i Adrian mieszkają w wynajmowanym lokum mieszczącym się w stajni niedaleko gospodarstwa rolnika. Warto zaznaczyć, że to Ilona przeprowadziła się w okolice hodowcy kwiatów , porzucając swoją hodowlę koni.

Adrian Berkowicz miał wrócić do rodzinnych Podlesic (woj. śląskie), co według portalu bardzo ucieszyło jego mamę. Kobieta była rzekomo niezadowolona, że Ilona zajmuje się końmi zamiast kwiatami i że nie jest z ich rodzinnych stron. To dość zabawne, bo przecież Rolnik szuka żony jest produkowany właśnie po to, by pomagać samotnym farmerom, którzy nie mogą znaleźć miłości w okolicy...