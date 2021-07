"Rolnik szuka żony". Ilona już randkuje po rozstaniu, a fani nie dają jej spokoju: "NIE SZKODA CI ADRIANA?"

"Rolnik szuka żony" niebawem powróci na antenę już po raz ósmy. Choć chętnych na poszukiwanie miłości pod okiem kamer TVP podobno nie brakuje, to, podobnie jak w przypadku innych formatów, jego skuteczność na razie okazała się dość mizerna. Wszystko przez to, że grono szczęśliwców, którym udało się zbudować trwały związek w programie, stale topnieje.

Od czasu rozstania zarówno rolnik, jak i jego była ukochana ogłosili, że rozpoczynają "nowy etap w życiu". Nie jest niestety jasne, co dokładnie poróżniło parę na tyle, że zdecydowali o rozstaniu. Wygląda natomiast na to, że już pracują nad tym, aby pozbierać się po tej trudnej decyzji . Ilona pochwaliła się bowiem na Instagramie, że wcale nie płacze za byłym partnerem.

Niestety, jak to zwykle bywa, fani pary nie odpuszczają i wciąż zdarzają się komentarze, które nawiązują do relacji Ilony z Adrianem. Tak jest i tym razem, a jedna z internautek postanowiła zapytać, czy ta nie martwi się, jak na jej post zareaguje rolnik.

Ilona "odpowiedziała" na jej komentarz jedynie emoji, które wskazuje na to, że raczej nie chce tego komentować. Nie jest to też szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę, że po rozstaniu odmówiła zabrania głosu w tej sprawie. Wygląda jednak na to, że nie zamierza rozmyślać nad przeszłością i już walczy o to, aby przeszłość rysowała się w cieplejszych barwach.