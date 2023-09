"Rolnik szuka żony". Joanna i Kamil powiedzieli sobie "TAK"! Panna młoda wybrała nietypową suknię (FOTO)

Zaza 42 min. temu zgłoś do moderacji 74 8 Odpowiedz

No nie wiem, moze pogladami odbiegam od wiekszosci panien mlodych, ale isc przed oltarz w sukience tak esponujacej wdzieki, to bym nie poszla. Nie dlatego, ze jestem pruderyjna bo nie jestem, ale z szacunku do miejsca. To w koncu jest swiatynia.