"Rolnik szuka żony": jurny Józef jednak żałuje rozstania... "Nie mogę zapomnieć o Apolonii"

Paweł i Marta pełna klasa, inne jego kandydatki też szacun. To są ludzie na poziomie. Józef typowy podstarzały wymagajacy senior, z żadną nie stworzy relacji jeśli nie obniży wymagań. Magda rolniczka- pretensjonalna, niezadowolona, urządziła chłopakom kolonie no to się dostosowali... chyba chciała pierścionka w pierwszym odcinku. Niech najpierw przepracuje przeszłośc i zaufanie do mezczyzn. Bo w ten sposób nic nie zbuduje... Dawid najbardziej go żal, dobry chłopak ale trochę namieszał z gierkami męsko-damskimi, no i dostał też najgorsze kandydatki, księżniczki i atencjuszki, z których każda wyzej d... ma niż s.... Dobrze dla niego że żadnej nie wybrał, najlepsze jeszcze przed nim. Pan od Wiśni hmmm ciezko stwierdzić , zobaczymy.