"Rolnik szuka żony". Kamila i Stanisław z ósmego sezonu są RAZEM? Oto DOWODY

" Rolnik szuka żony " to jeden z tych programów, które mogą poszczycić się bardzo dużą popularnością. Fani produkcji z wypiekami na twarzy śledzą historie każdego z bohaterów. Seria doczekała się aż dziewięciu sezonów. Niektórzy rolnicy i rolniczki mogą pochwalić się też niemałym zainteresowaniem nawet po zakończenia swojej przygody w programie. Jednymi z takich osób są na przykład rodzina Bardowskich , a ostatnio coraz częściej mówi się także o Stanisławie Pytlarzu i Kamili Boś .

Podobno Kamila i Staszek mają się ku sobie , co można było zaobserwować na fotkach ze zlotu uczestników 8. edycji programu . Przypomnijmy, że "królowej pieczarek" i "Stasiulkowi" nie udało się w programie odnaleźć prawdziwej miłości, bo niemal każdego kandydata i kandydatkę szybko odsyłali z kwitkiem .

Co ciekawe, zarówno Kamila, jak i Staszek w programie uchodzili za wyjątkowo "chłodne" osoby, które nie dawały innym szansy nawet na zwykłe zapoznanie, nie mówiąc już nic o amorach. Z tego powodu rolnikowi, który w mediach społecznościowych pokazywał się od zupełnie innej, nieco bardziej rozrywkowej strony, nadano etykietkę "gbura", za co on oczywiście obwiniał montaż.