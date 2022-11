"Rolnik szuka żony". Konrad już ZNALAZŁ MIŁOŚĆ! Związał się z... kandydatką Mateusza: "PIĘĆ PAR w tej edycji, a nie cztery" (FOTO)

Kolejna edycja "Rolnik szuka żony" za nami i trzeba przyznać, że okazała się ona wyjątkowo skuteczna. Z piątki uczestników aż czworo znalazło przed kamerami miłość życia, co ogłoszono w niedzielnym finale programu. Marta Manowska podkreśliła, że to pierwszy taki przypadek w historii show, więc mijający sezon można uznać za wyjątkowo udany.

"Rolnik szuka żony". Klaudia jest szczęśliwa w objęciach Valentyna. Co z Konradem?

W ostatnim odcinku 9. edycji "Rolnik szuka żony" obyło się bez niespodzianki - Klaudia jest w szczęśliwym związku z Valentynem i już zapowiadała, że "finał w jej przypadku będzie przed ołtarzem" . Miłosnym wyznaniom pary przysłuchiwali się Kamil i Konrad, czyli pozostali kandydaci rolniczki, którzy zapewniali przed kamerami, że są już pogodzeni z jej decyzją i nie żywią do nikogo urazy.

"Rolnik szuka żony". Zaskakujące wyznanie Konrada. To z nią mu się ułożyło!

Tym większym zaskoczeniem musiały być wieści, które kandydat Klaudii ogłosił po niedzielnym finale programu. To wtedy przekazał na Instastories, że i jemu się udało znaleźć drugą połówkę. Co ciekawe, można uznać, że on także znalazł miłość w TVP, bo jego wybranką ma być... jedna z kandydatek Mateusza z tej samej edycji.