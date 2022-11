"Rolnik szuka żony". Ada i Michał zabierają głos po finale jako NARZECZENI. Już pochwalili się okazałym PIERŚCIONKIEM ZARĘCZYNOWYM (FOTO)

"Rolnik szuka żony". Ada i Michał ogłaszają, że są już po zaręczynach

Jedną z wiadomości, które bardzo ucieszyły fanów programu "Rolnik szuka żony" , były zaręczyny Ady i Michała . Podczas odcinka finałowego para wyznała, że dziewczyna powiedziała ukochanemu "tak" na dzień przed nagraniami, co wprawiło Martę Manowską w bardzo dobry nastrój. Zakochani mogli też liczyć na dobre słowo od pozostałych kandydatek młodego rolnika, które były wówczas obecne w studiu.

Zdecydowanie spełniłem swoje marzenie w tym programie. To było takie znalezienie tej drugiej połówki. Piękne to jest - mówił Michał.

Program co prawda już dobiegł końca, ale para zakochanych wciąż chce celebrować radosne wieści, które przekazali widzom niedzielnego wieczora. Teraz Ada i Michał zabrali głos po raz pierwszy po końcu emisji randkowego show.

"Rolnik szuka żony". Ada zabiera głos po finale i chwali się pierścionkiem

W końcu nadszedł dzień, w którym oficjalnie możemy powiedzieć, że jesteśmy razem, a dokładniej, że jesteśmy narzeczeństwem. Chciałabym tylko dodać, że Michał jest moją definicją miłości i szczęścia. I... no co mam wam powiedzieć, szaleję za nim! To najpiękniejsze przeznaczenie i niesamowite szczęście od losu - czytamy.