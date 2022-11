"Rolnik szuka żony". Zuza życzy Tomkowi i Kasi "SZCZEROŚCI", a kandydatki Mateusza się bronią: "Tych screenów NIKT NIE WIDZIAŁ. Nie wiemy NIC"

Lilka 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Kaśka z Tomkiem to para bez przyszłości. Jej "iskierek" nie wystarczy za dwoje a on do niej nic nie czuje. Zuza wyrachowana 19tka jakby do granic możliwości. Nie wiem jak ona się na to jakby prawo dostała. Mateusz będzie sam na wieki wieków, z Agnieszką też na szczęście dla niej nie wyjdzie. Szkoda zdrowia. Klaudia z tym dekoltem to chyba programy pomyliła. A że Manowska zmęczona tymi aferami koperkowymi to się nie dziwię. W tym sezonie było więcej dzieci niż dojarzlych emocjonalnie ludzi.