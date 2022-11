"Rolnik szuka żony". Tomek DAŁ KOSZA Zuzi, a Mateusz ujawnia, co pisały o nim kandydatki: "Jestem dobry, chyba nawet ZA DOBRY"

moje zdanie 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Powiem tak: Tomek chłopie, nie ty pierwszy dałeś się przerobić, ciesz się, że w porę oczy otworzyłeś, myślę, że ta rozmowa ze znajomymi to tylko przelała czarę, a zaważył fakt, że dziewczyna była po prostu obojętna wobec niego i go zlewała. Co do Mateusza - dziecinny chłopak, z dziwacznymi oczekiwaniami, zachowywał się dziwnie, to i dziewczyny zaczęły się dziwnie zachowywać. Fajne pary to Valentyn z tą dziewczyna, jestem mile zaskoczona, że tak im kliknęło, no i Ada i Michał, też. Myślałam, że Michał szuka pomocnicy na roli, ale nie, faktycznie poszedł za głosem serca. Fajna edycja z tego względu, że kandydaci do rolników i rolniczek nie ryli pod sobą, tylko byli dla siebie wsparciem. Wprawdzie u Mateusza to już za daleko pojechało to wsparcie....no ale cóż. Co do screenów - zakładam,że Mateusz, bądź ktoś z jego rodziny przegrzebał telefon Karoliny na gospodarstwie. Nie może to być Zuza, skoro podobno nazwała to debilem, nie przesłałaby takiego screena. Wiec to jedyne logiczne wytłumaczenie.