Łzy, żal i intrygi w "Rolnik szuka żony". Mateusz WYRZUCIŁ WSZYSTKIE kandydatki z gospodarstwa: "Mam nauczkę, żeby nie ufać nikomu"

Ceaa100 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Cała trójka to jeden wielki dramat. On stroi jakieś miny, bawi się w podchody, aluzje, nie powie o co mu chodzi. One tylko siedzą i tępo patrzą w ziemię albo na siebie. Jeśli go obgadywały, to dobrze zrobił, ale jego sposób komunikowania się jest dramatyczny.