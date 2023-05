"Rolnik szuka żony": Konrad od Klaudii i Zuzanna z "afery screenowej" NIE SĄ JUŻ RAZEM! "Odpowiem raz"

Mika 20 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Chłopak bardzo sympatyczny, ale dorobku nie ma żadnego. Dlatego dziwi mnie strasznie, że ludzie go obserwują, zadają pytania, czekają na lajwy... Fotograf robi mu profesjonalne sesje itp. Co się dzieje z tym światem?? Bo to nie tylko o niego chodzi. Ci ludzie niczym się nie wykazali, niczym nie zachwycili.. Dramat.