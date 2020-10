"Rolnik szuka żony". Magda RONI ŁZY nad uczestnikami, a widzowie krytykują Macieja: "Szuka żony czy PRACOWNIKA SEZONOWEGO?"

Takamyśl 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po co w ogóle zgłaszać się do tego dziadowskiego programu? Z tego co widzę to związki w większości robione na siłę. Rozpadają się niedługo po programie. Za to jeszcze w programie festiwal żenady zarówno ze strony rolników jak i kandydatów. Mnóstwo głupich niezręcznych sytuacji. Czasem by ośmieszyć uczestnika dodatkowo w tle jakaś "zabawna" melodia gdy ten się wypowiada. Ci, którzy jakimś cudem się sparowali (i zazwyczaj śmigiem migiem po programie ohajtali - też swoją drogą zastanawiające) nieustannie śledzeni przez media i pod ostrzałem złośliwych komentatorów. Nie wiem która to już edycja, ale dziwię się że wciąż są zgłoszenia do tego badziewia.