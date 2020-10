"Rolnik szuka żony". Rubaszny Józef namawia nagą uczestniczkę: "Pomogę Ci się ubrać, ja Ci tam NACIĄGNĘ"

zniesmaczona 2 godz. temu zgłoś do moderacji 134 5 Odpowiedz

Najbardziej to mnie denerwuja te dwie dziewczyny Dawida (Katarzyna i Magdalena) strasznie zazdrosne o Martyne, ktora spedzila wiecej czasu z nim niz z nimi wieczorem na rozmowie. Jak sie te dwie rzucily na nia, masakra! Przeciez wiadomo, ze jak sie temu rolnikowi jakas bardziej bedzie podobac, to bedzie z nia wiecej czasu spedzac. Skoro mniej czasu z tymi innymi spedza, to jest wiadome, ze nie jest nimi tak bardzo zainteresowany. Wszystkich trzech nie moze wybrac przeciez. Szkoda mi tej Martyny, bo te dwie zazdrosne dziewczyny tak jej plecy obgaduja i sa bardzo niemile dla niej i nawet dla Dawida. Maja takie pretensje jakby co najmniej byly juz jego dziewczynami. Ja na miejscu Dawida to bym sie pozbyla tych dwoch dziewczyn, bo robia zamieszanie i bardzo niemila atmosfere!! One maja zero godnosci!