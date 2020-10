"Rolnik szuka żony". 66-letni Józef żali się na brak wsparcia bliskich w szukaniu partnerki: "MAMA NA MNIE KRZYCZY"

Kiedy zaś Józef w końcu miał okazję bliżej poznać poddane starannej selekcji kandydatki, dał prawdziwy popis swoich zdolności. Pozornie niewinna gra w bule okazała się dla rolnika idealną okazją do nachalnych flirtów, komplementowania dekoltów swoich towarzyszek, a nawet otwartego oferowania im pocałunków. Wszystko to nie umknęło rzecz jasna uwadze internautów.

W ostatnim odcinku Rolnik szuka żony uczestnicy powitali wybranych kandydatów w swoich gospodarstwach. Dla Józefa była to szczególnie emocjonalna chwila - jakiś czas temu rolnik przyznał bowiem, że jego bliscy wyrzekli się go ze względu przez udział w programie.

Buzuje we mnie taki wewnętrzny niepokój. Na razie wszystkie mają równe szanse - ocenił swoje kandydatki Apolonię, Ewę oraz Grażynę w rozmowie z Martą Manowską .

Chciałbym poczuć to coś, chcę kochać i być kochanym. Mama na mnie krzyczy, że się filmów naoglądałem. Mam jej trochę za złe, że mi nie kibicuje. Powinna być zadowolona, tak samo moje dzieci. Nieraz to człowiek aż się popłacze - zdradził, a następnie zalał się łzami.

Obiecaj mi, że przez te dni, będziesz właśnie taki, że będziesz walczył o swoje marzenia, o swoje uczucia. Masz się nie czuć sam, przyjeżdżają super panie do Ciebie, oby zobaczyły ten Twój środek, bo masz piękny - poradziła mu Manowska.

Co to za chłop, jak on beczy - zastanawiał się 66-latek. Na odpowiedź prowadzącej nie trzeba było długo czekać.