"Rolnik szuka żony". Niezdecydowany Maciej głowi się nad wyborem kandydatki: "Zabrałbym WSZYSTKIE na gospodarstwo"

Kirit 12 min. temu

Ciekawa jestem czy to faktycznie jest wyreżyserowane czy życie pisze ten scenariusz. U Dawida i Macieja widać mocne faworytki. Dawid pięknie mówi ale od początku widać ze wygląd go najbardziej interesuje. Maciej wybrał Monike i już można powiedzieć ze raczej nie ma ona konkurencji. On sam najbardziej mi się podoba bo wydaje się być naturalnie miły. Jozek szkoda gadać, choć widać ze te baby aktorkami nie są i tam role odgrywają autentyczne emocje. Co do Rolniczki to ciekawe... wzięła tego barmana, chyba tylko po to by namieszał, pewnie jej kazali. Co do tego faceta od krów, ciekawe... jak dla mnie to on Trochę taki szarmancki na pokaz.