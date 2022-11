"Rolnik szuka żony". Mateusz pokazał zdjęcie z RANDKI? Fani podejrzewają, że jednak ZNALAZŁ MIŁOŚĆ (FOTO)

"Rolnik szuka żony". Mateusz nie znajdzie miłości w TVP?

Już pod koniec października pojawiły się domysły, jakoby Mateusz nie znalazł drugiej połówki w programie i pojawił się na planie finałowego odcinka jako singiel. Choć niektórzy nie byli przekonani co do prawdziwości tych doniesień, to jego dalsze poczynania przed kamerami, w tym dyskusja o "eskalacji dotyku" i ganienie kandydatki za niegłaskanie kozy, pozbawiły wątpliwości wielu fanów.