"Rolnik szuka żony". Mateusz jednak NIE ZNAJDZIE MIŁOŚCI w programie? Ponoć odprawił wszystkie kandydatki... "Poszło o PLOTKI I INTRYGI"

Mateusz z "Rolnik szuka żony" w ogniu krytyki. "Brakuje mi dotyku"

Zaskoczyło mnie to, co powiedziała Zuzia, że ustaliły między sobą, jaką postawę przyjąć w stosunku do mnie. To było rozczarowujące. Jak one nie widzą sensu rywalizacji, to nie muszą tu być. Brakuje mi dotyku, bliskości. Tego przede wszystkim oczekuję. Czy one są w stanie przełamać tę barierę, czy też przez dotyk dawać poczucie, że jestem i zależy mi? Ja przynajmniej ze swojej strony starałem się to pokazywać. Martynie pokazałem, że nie boję się dotyku. Wziąłem jej rękę i przyłożyłem do swojego serca. Karolinie pomogłem zdjąć buty. Myślę, że to też powinien być jakiś znak, że jestem odważny, wiem, czego chcę i mam konkretny cel - bulwersował się przed kamerami.