"Rolnik szuka żony". Mateusz narzeka na BRAK DOTYKU ze strony kandydatek, a widzowie grzmią: "Zachowuje się, jakby w życiu kobiety nie widział"

"Rolnik szuka żony" od lat jest flagowym formatem Telewizji Polskiej. Nic dziwnego, że stacja decyduje się produkować kolejne edycje show i aktualnie to, jak samotni farmerzy szukają drugich połówek, widzowie mogą oglądać już po raz dziewiąty.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "Kurzopki" flirtują na antenie i influencerska drama o taniec

W najnowszym odcinku "Rolnika" sporo zamieszania wzbudziły wywody Mateusza. 28-latek stwierdził przed kamerami, że zachowanie kandydatek zaczyna go irytować. Uważa bowiem, że kobiety są zbyt wycofane i niedostatecznie się angażują.

Nie ukrywam, że oczekuję, że któraś wyjdzie naprzeciw i pokaże, że będzie chciała trochę bardziej mnie poznać, zobaczyć, czy coś się z tego rozwinie. Nie widać takiej rywalizacji pomiędzy nimi. Chyba się tego trochę boję - ubolewał.

Nie spodobało mu się również to, że dziewczyny nie są dostatecznie podekscytowane zadaniami, które im organizuje. Jego niezadowolenie sięgnęło zenitu podczas randki z Zuzanną. Gdy kobieta wyznała, że ona i pozostałe dwie kandydatki postanowiły nie robić względem rolnika pierwszych kroków, Mateusz nie krył rozczarowania:

Zaskoczyło mnie to, co powiedziała Zuzia, że ustaliły między sobą, jaką postawę przyjąć w stosunku do mnie. To było rozczarowujące. Jak one nie widzą sensu rywalizacji, to nie muszą tu być - mówił obrażony, w efekcie postanawiając odesłać szczerą 22-latkę do domu.

Podczas piątego odcinka mężczyzna stwierdził też wprost, że brakuje mu z dziewczynami bliskości fizycznej:

Brakuje mi dotyku, bliskości. Tego przede wszystkim oczekuję. Czy one są w stanie przełamać tę barierę, czy też przez dotyk dawać poczucie, że jestem i zależy mi? Ja przynajmniej ze swojej strony starałem się to pokazywać. Martynie pokazałem, że nie boję się dotyku. Wziąłem jej rękę i przyłożyłem do swojego serca. Karolinie pomogłem zdjąć buty. Myślę, że to też powinien być jakiś znak, że jestem odważny, wiem, czego chcę i mam konkretny cel - żalił się, ostrzegając, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, "będzie musiał podjąć kolejne kroki".

Jak można się domyślić, po publicznych ubolewaniach 28-latka w sieci zawrzało. Zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie zaroiło się od komentarzy oburzonych jego wymaganiami względem kandydatek internautów.

Nie rozumiem tego gościa. On sam nie wie, czego chce. Jaki dotyk, jaka bliskość, teraz jest czas na rozmowy i poznawanie się;

Z jego dziwacznej gadki wynika, że celem przyjścia do programu, było podotykanie dziewczyn. A jak się dotykać nie pozwolą, to podejmie odpowiednie kroki;

A jakby mu się narzucały, to też by było źle. Co za koleś. Sam chyba nie wie, o co mu chodzi. Zachowuje się, jakby w życiu kobiety nie widział;

"Będę musiał podjąć kroki" - jak szef wobec niesubordynowanych pracownic. Natychmiast proszę dotykać Pana Mateusza!;

Może on nie do "Rolnik szuka żony", tylko na Tindera powinien uderzyć;

Dotyk po dwóch dniach pobytu?;

"Dotknij mnie" albo wypad... - burzą się widzowie.

Nie możecie się już doczekać aż Mateusz "podejmie kroki"?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.