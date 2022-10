"Rolnik szuka żony". Tomasz już PODPADŁ widzom. Kandydatki pytał o... przepis na omlet: "On szuka miłości czy KUCHARKI?"

Tomasz z "Rolnik szuka żony" już podpadł widzom

Fani "Rolnik szuka żony" obruszają się na Tomasza: "Szuka miłości, czy kucharki?"

Co ciekawe, podobnych obiekcji nie miał w przypadku młodszej o prawie połowę Klaudii , która także przyznała, że kulinaria nie są jej najmocniejszą stroną. Z tego powodu na profilach programu już zaroiło się od komentarzy, jakoby Tomasz był nie tylko stronniczy, lecz także dobierał kandydatki nie według zainteresowań czy aspiracji, lecz właśnie umiejętności gotowania, co - zdaniem fanów - jest podejściem co najmniej staroświeckim.

"On kucharki szuka czy miłości? Bo się zgubiłam", "Dajcie Tomkowi Magdę Gessler, on kucharki szuka, nie żony", "A ja myślałam, że w tym programie ma się znaleźć miłość, a nie kucharkę bądź pracownika do gospodarstwa...", "Przez żołądek do serca, dobry kombinator", "W restauracjach teraz drogo, zaczną się liczyć tradycyjne wartości", "On to chyba programy pomylił, casting jak do "MasterChefa"..." - czytamy.