Tomasz z "Rolnik szuka żony" publicznie oskarża byłą żonę o UTRUDNIANIE KONTAKTU Z DZIEĆMI! "Patrzyłem w okno, z nadzieją, że je dostrzegę"

Jakiś dziwny... mam wrażenie że nie zgłosił się do programu po to by rzeczywiście znaleźć partnerkę na życie i jego intencje nie są do końca czyste. To że zainteresował się młodą dziewczyną w ciąży też wydaje się być zachowaniem pod publiczkę.