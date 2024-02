"Rolnik szuka żony". Paweł Bodzianny musiał WYCOFAĆ SIĘ ze strajku. Miał ku temu istotny powód

helpme!!! 26 min. temu zgłoś do moderacji 24 5 Odpowiedz

Spodobał mi się mój doradca kredytowy i chciałabym jakoś umiejętnie go poderwac. Od razu uprzedzam, że zdaję sobie sprawę z tego, że wg niektórych to źle jeśli kobieta robi pierwszy krok. Ale tak naprawdę nie mam nic do stracenia, przecież nie zobaczę tego człowieka więcej na oczy. Będziemy się widzieć jeszcze raz, może dwa. I planowałam po ostatnim spotkaniu napisać mu maila w stylu: dziękuję za pomoc, gdyby chciał Pan porozmawiać o czymś innym niż kredyty i ubezpieczenia, to chętnie napiłabym się kawy na mieście w Pana towarzystwie. Wydaje mi się, że też mu się spodobałam, ale mam też świadomość, że to mogła być moja nadinterpretacja. Poza tym on mógł być miły żeby nakłonić mnie do zakupu. Ale ja też na studiach pracowałam w handlu i nieraz spodobał mi się jakiś klient, obsługiwałam go w pełni profesjonalnie ale gdyby mnie zaprosił gdzieś, to chętnie bym z nim wyszła. Dziewczyny, co o tym myślicie?