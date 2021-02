"Rolnik szuka żony". Paweł żali się na krytykę po "kreatywnym" zdjęciu Marty z konsumowania kisielu: "Mówią, że jestem WREDNY"

Paweł Bodzianny i Marta Paszkin jeszcze do niedawna znani byli w mediach głównie jako uczestnicy show TVP Rolnik szuka żony . Codzienne relacjonowanie życia prywatnego w końcu się jednak opłaciło, bo umowni "zwycięzcy" programu coraz chętniej aspirują do miana domorosłych influencerów.

Marta i Paweł z Rolnik szuka żony wyraźnie odnaleźli się w mediach społecznościowych i uczynili z nich narzędzie do dalszej walki o popularność. Relacja rolnika i jego nowej miłości wciąż kwitnie, a zakochani coraz częściej muszą odpierać zarzuty o parcie na szkło. Warto pamiętać, że wkrótce zobaczymy ich też w Dance Dance Dance, co raczej im w tym nie pomoże.

Wygląda jednak na to, że jego poczucie humoru nie wszystkim przypadło do gustu. Chwilę później były uczestnik show TVP pożalił się bowiem, że internauci dają mu do zrozumienia, że jest "wredny". Na szczęście bohaterka niechlubnego zdjęcia nie ma mu tego za złe, bo, jak sama stwierdziła, "ma do siebie dystans".