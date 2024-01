"Rolnik szuka żony". Rafał z 2. edycji KRYTYKUJE program TVP: "Dziwię się, że ktoś to jeszcze ogląda"

Pola 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Każdy ma prawo oglądać to co uważa za ciekawe. A ten program socjologicznie, psychologicznie jest ciekawy. Z założenia rolnicy występują w celu znalezienia pary a uczestnicy w celu budowania znajomości z konkretnym rolnikiem. A w rzeczywistości intencje głównych bohaterów bywają różne, każdy inaczej też podchodzi do swoich kandydatów, inaczej ich traktuje, inne ma oczekiwania. A uczestnicy też mają różne powody aby napisać do danego rolnika. Obserwowanie emocji, przeżyć innych ludzi lub też manipulacji czy niegodziwości pozwala zauważać co ludźmi kieruje przy wyborze partnera, obnaża ludzkie słabości i też pozwala widzom o ile to analizują 'uczyć się' typów ludzi, wychwytywać czerwone flagi na przykładzie innych to też ciekawe doświadczenie. Mimo iż cześć sytuacji można wyreżyserować przeważnie ci rolnicy pokazują swoje twarze, z czasem widać kim są.