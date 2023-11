"Rolnik szuka żony". Waldemar "chwali" Ewę: "Takiej jak ty, to każdy by mi zazdrościł". Internauci: "Dziewczyno, UCIEKAJ"

Krótko 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Panna Ewa ( Ewka , według Rolnika) , dokładnie wie po co przyszła do programu. Nie wygląda na taką co to cichutko na ławce w parku siedzi, z niejednego pieca chleb jadła. To Pan Waldemar - "Walduś Filmowy" jest środkiem do celu. Powodzenia dla Obojga. Niech ten trud nie będzie nadaremy. A produkcja nich się nie mądrzy. Nie czepia się Waldemara o znajomość spoza programu , bo w tych edycjach cała masa była "uczestników " z kapelusza. Nawet ci co się spalili to para spoza ekranu. Więc jeśli go rozliczać to za złamanie zapisów w kontrakcie , a nie rozliczenia - konfesjonałowo- mentorskie.