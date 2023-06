Roma Gąsiorowska pozuje z córką, która już miesiąc temu zakończyła rok szkolny, i zachwala DOMOWE NAUCZANIE: "Mamy więcej wolności"

Hmm 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Nie jestem przekonana do edukacji domowej. Dziecko Romy ma już wakacje od miesiaca, a część dzieci znajomych juz w kwietniu pozdawala egzaminy i fajrant. Czy to dobre? No chyba niezbyt jeśli mozg dziecka w tym wieku ma tyle przerwy od nauki. Przecież w nauce nie chodzi tylko o to żeby zakuc i zdać, ale żeby regularnie ćwiczyć umysł i pamięć. A poza tym mam obawy, że rodzicom wydaje się, że edukacja domowa się tak super sprawdza, bo po prostu nie ma kto sprawdzić wiedzy ich dzieci (te egzaminy nie są trudne do zdania). Obawiam się, że rodzice mogą być nawet nieświadomi jakie braki ma dziecko. Plus jeszcze kwestie typu życie w społeczeństwie. Ja byłam zawsze nieśmiała osoba, wstydzaca się i gdyby mnie rodzice zamknęli w edukacji domowej to chyba żadnych barier bym już w życiu nie pokonała...