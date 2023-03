TYLKO NA PUDELKU: Roma Gąsiorowska ma ROMANS ze znanym projektantem? Mamy jego komentarz!

Jeszcze do niedawna Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski uchodzili za wzór celebryckiego, udanego małżeństwa. Odkąd 10 kwietnia 2010 roku aktorska para stanęła na ślubnym kobiercu, rodzice 11-letniego Klemensa i 9-letniej Jadwigi raczej nie dostarczali serwisom plotkarskim powodów do pisania na swój temat, wiodąc spokojne życie z dala od skandali na warszawskiej Saskiej Kępie. Tym większe było zdziwienie, gdy pod koniec września ubiegłego roku media obiegła wiadomość o ich niespodziewanym rozstaniu.

Michał Żurawski i Weronika Książkiewicz "nawiązali nić porozumienia"?

Roma Gąsiorowska ma romans z popularnym projektantem?

Teraz z kolei tabloidy zainteresowały się życiem uczuciowym Romy, podejrzewając gwiazdę o płomienny romans z pewnym wziętym projektantem . Oliwy do ognia dolała "Rewia", rozpuszczając plotki, iż relacja Gąsiorowskiej i Roberta Czerwika wykraczać ma poza zwykłe koleżeństwo.

Wiele wskazuje na to, że to już się stało. To polski projektant, Robert Czerwik, w którego kreacji aktorka pokazała się na ostatniej gali rozdania polskich nagród filmowych Orły - czytamy w Rewii.