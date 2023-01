Michał Żurawski ma już nową sympatię?! Tygodnik plotkuje o kulisach rzekomego ROZSTANIA aktora z Romą Gąsiorowską

bbb 7 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Kiedyś Roma Gąsiorowska przy serialu "Londynczycy" bez mrugniecia okiem wiedząc że on ma malutkie dziecko powiedziala, ze Zurawski będzie jej, bardzo przy nim chodzila. No i zostawil swoją żonę... i wiecie co i wcale mi nie żal Romy i jego też nie... choc Zurawski ma bardzo ciezki i trudny charakter więc pierwsza żona może być wdzięczna i dzis juz jest z kimś innym. A Gąsiorowska ma co chciala ma emocjonalny rollercoster