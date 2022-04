Gwiazdy na Off Camera: zakochani Anna Cieślak i Edward Miszczak, Małgorzata Szumowska z byłym mężem i synem, Roma Gąsiorowska... (ZDJĘCIA)

Ursynnowiania... 50 min. temu zgłoś do moderacji 216 20 Odpowiedz

Ciężko żyje się w tej Polsce. Tylko nie piszcie mi, że jak się nie podoba to spikalaj na Zachód... Kupiłam kawalerkę w bloku biorąc kredyt, którego rata miesięczna obecnie sięga 35% mojego dochodu. Wyjazd w góry to dla mnie wciąż jakby luksus, więc urlopy spędzam w mieście. Czasem dorabiam do pensji, legalnie na umowę, toż to rozliczywszy się za zeszły rok musiałam dopłacić do podatku, niczym przedstawiciel kasy średniej wyższej, szlachta prawie. Płacę składki zdrowotne, ale jak np pojawi się problem z zębami to idę się leczyć prywatnie za srogi hajs, no bo jak inaczej? Potrącają mi co miesiąc "na przyszłą emeryturę", ale czy ja w ogóle dostanę kiedyś bo tą emeryturę? Idę do Biedronki kupić bułki, ryż i kawałek mięsa drobiowego i płacę 40 ziko. Wlewam do auta 280 złotych, kąpie się w płynnym złocie, sądząc po rachunku z wodociągów... Ciężkie czasy z wielu powodów, ale dla niektórych wyjątkowo ciężkie. Rozumiem że np. paliwo jest teraz drogie, ale denerwuje mnie, że choć wszyscy wykładamy z portfeli coraz więcej to niektórym obecna władza usilnie z powrotem pompuje do tych portmonetek hajs, robiąc błędne koło. Kupują wyborców coraz to nowymi benefitami "na dzieci", doprowadzając do sytuacji, gdzie para nierobów ma kilkutysięczne dochody z socjalu, wakacje za pół darmo, ulgi, odliczenia od podatków. Zmarnowali 70 milionów, w nagrodę za ciężką pracę przyznali sobie solidne premie, a jak przychodzi któremuś z elyty (Glapa, "szkolny błąd" zdusimy-tą-inflacje-dzięki-wam-kredyciarze) zapłacić podatek -to wjeżdżają kombinacje. Wszyscy chcemy mieć poczucie społecznej sprawiedliwości. Moja frustracja względem miłościwie nam panującym jest na podobnym poziomie, co zadłużenie Państwa Polskiego, obecnych WIBOR 6M do kwadratu i inflacja r/r razem wzięte...