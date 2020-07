Romantyczna Dominika Gwit świętuje drugą rocznicę ślubu: "Wciąż kocham MOCNIEJ I MOCNIEJ!" (ZDJĘCIA)

Twoj nick 26 min. temu zgłoś do moderacji 97 5 Odpowiedz

Nie trawie dziewczyny. Nie dlatego, ze jest otyła, bo jak chce umrzec na zawał w mlodym wieku to w sumie jej sprawa. Ale nie trawie za ta nieszczerosc i oblude: byla gruba to mowila że jest szczesliwa bo jest gruba, schudła to mówiła ze jest szczesliwa bo jest chuda a jak byla gruba to byla tak naprawde nieszczesliwa. Przyszedł efekt jojo, wiec znow sluchamy jaka to byla nieszczesliwa na diecie i jak jej jest dobrze byc gruba...