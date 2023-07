Rose Hanbury celowo UPODABNIA SIĘ do Kate Middleton? Internauci alarmują, że historia zatacza koło: "Zaczyna się era NOWEJ KOCHANKI"

Rose Hanbury kopiuje styl Kate Middleton? "Zaczyna się era nowej kochanki"

Wydawało się, że na temat rzekomej romantycznej relacji księcia Williama i Rose Hanbury powiedziano już wszystko. Spekulowano już, że to z jej powodu Kate Middleton chciała się przeprowadzić, a domniemana kochanka miała zaspokajać pewien konkretny fetysz royalsa. Na tym, jak widać nie koniec, bo teraz pojawiły się oskarżenia, jakoby Rose kopiowała styl swojej "rywalki".

Portal Marca donosi, że internauci oskarżyli Hanbury o celowe upodabnianie się do Kate i zainspirowanie się jednym z jej looków. Jak zauważono, Middleton pojawiła się w podobnej sukience zaledwie dzień wcześniej i miała na sobie identyczne szpilki, jak te, które założyła nazajutrz rzekoma kochanka jej męża. Czy był to przypadek? Zdaniem jednej z użytkowniczek Twittera - nie.

Do posta dodała nie tylko porównanie stylizacji Kate i Rose, ale też zdjęcie bardzo podobnych looków, w których niegdyś pokazały się publicznie Diana i Camilla. To najwyraźniej sugestia, jakoby historia miała wkrótce zatoczyć koło, a William pójść w ślady ojca i dokonać sporych zmian w swoim życiu osobistym.

Komentujący twierdzili, że to podobno nie pierwszy raz, gdy rzekoma kochanka Williama coś "podpatrzyła" u Middleton, ale nie pokazali na to żadnych dowodów. Na obronę Hanbury warto natomiast wspomnieć, że nie brakowało też sytuacji, w których to Kate pokazywała się w podobnych stylizacjach, jak Rose kilka lat wcześniej.