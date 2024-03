Rose Hanbury reaguje na spekulacje, że ma romans z księciem Williamem!

Nie cichną plotki wokół "zniknięcia" Kate Middleton . Oficjalnie wiadomo, że w styczniu księżna przeszła operację jamy brzusznej i obecnie dochodzi do siebie. Zdaniem Brytyjczyków, dwa miesiące to jednak zbyt długi czas rekonwalescencji. Milczenie Pałacu Buckingham i aktywność Kate na Instagramie tylko pogarsza sprawę.

Rose Hanbury przerwała milczenie

Fałszywe doniesienia o romansie Lady Rose z księciem Walii pojawiły się w mediach w 2019 roku. Wówczas Pałac Kensington nie odniósł się do nich. Co prawda plotki ucichły, ale co jakiś czas wracają do obiegu - tak jak teraz. Jako że Brytyjczycy uwielbiają Middleton, hejt wylewa się w tym przypadku na Lady Rose.