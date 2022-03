Rosyjska influencerka reaguje na nałożone na kraj sankcje i ostentacyjnie NISZCZY MARKOWE PRZEDMIOTY. "Ja bez tego wszystkiego przeżyję" (WIDEO)

Podczas gdy kolejni giganci decydują się na wycofanie swoich produktów z rosyjskiego rynku, a solidarność z narodem ukraińskiem okazują także córki najpotężniejszych oligarchów , znajdują się też tacy, którzy otwarcie okazują oburzenie względem nakładanych sankcji. Jedną z takich osób jest Katrin Klimova. To pochodząca z Rosji popularna influencerka, która zajmuje się tematyką parentingowo-lifestyle'ową . Jej nowe nagranie, gdzie jednoznacznie pokazuje swój stosunek do decyzji luksusowych marek, wzbudziło skrajne emocje wśród internautów.

Na filmiku widzimy celebrytkę, która trzyma w ręku parę butów firmy Adidas oraz kilka toreb z widocznymi nazwami znanych marek i żwawo maszeruje w stronę śmietnika. Najpierw Klimova zamaszyście wrzuca do śmietnika adidasy , po czym zabiera się za rozbijanie nowych telefonów o ziemię oraz cięcie ubrań . Na koniec influencerka zostawia na śmietniku ubranie z Zary i odchodzi, machając do widzów na pożegnanie.

Kiedyś w ogóle nie miałam swoich ubrań: chodziłam w porwanych ciuchach, przyjaciółki oddawały mi swoje ubrania, jadłam chleb z solą i marzyłam o zimowych butach . Bardzo dobrze to pamiętam. Mnie nie zastraszą brakiem komfortu! Mnie nie wolno tak szantażować! Jeśli życie mnie do tego doprowadzi, to ja się odnajdę w dowolnych życiowych okolicznościach!

Kochani, nie rozumiecie. Ja nie będę teraz pozbywać się nabytych rzeczy. Wszystko kupiłam za swoje pieniądze. Za uczciwie zarobione pieniądze. Ten filmik jest specjalnie przesadzony tylko dla social mediów . Już raz mówiłam, że to pokazówka. Niektórzy kumaci ludzie od razu zrozumieli, że to pokazówka, która ma pokazać mój punkt widzenia.

Jeśli się tak złoży, że w przyszłości nie będę mogła już posługiwać się wycofanymi rzeczami, to z łatwością znajdę zamienniki. Do ludzi, którzy piszą mi w komentarzach, że nagrałam to iPhonem: będę go używać, póki się nie zepsuje. I mam do tego pełne prawo! - podsumowała.