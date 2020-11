Royalsi są WŚCIEKLI na Meghan i Harry'ego za współpracę z Netfliksem

siemka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Najwięcej płaczą ci, którzy pierwsi są do wyciągania pieniędzy. Nie dostali to jęczą. Gdyby dostali, zawodzili by, że dostali za mało bo inni dostali więcej. A teraz ci, którzy pisali o dotacje, a nie dostali, niech się uderzą w pierś. Też byście nie wzięli gdyby wam dano? Już to widzę. Pewnie cała branża artystyczna pisała, a teraz z zawiści chcą zniszczyć akurat Bednarka, który w przeciwieństwie do większości, cały czas coś tworzy, SAM, pisze, komponuje. A nie wystaje na ściankach i wypowiada się się na tematy, o których guzik wie. Już nie mówiąc o tych cudownych piosenkarzach, którzy od lat na trzech piosenkach jadą.Bednarek na instagramie też pokazuje rzeczy związane z pracą, tworzeniem. A większość "artystów" jedzonko, siłownie, selfi, ubranko, koleżanki, autko, restauracja,wycieczki. Ciężka twórczość.Zosia że sklepu i dziewczynka z gimnazjum też posiada taką twórczość na insta i fb.To jest według znanych bycie artystą. Bednarek przynajmniej coś naprawdę robi. Tworzy. A większość tworzy afery i pokazówki. Kamil sobie poradzi, a was zeżre zawiść, złość, chamstwo. A potem ta brzydota wewnętrzna, wychodzi na zewnątrz.