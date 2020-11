"Erotica 2022". Jest zwiastun pierwszego POLSKIEGO filmu Netfliksa! (WIDEO)

Netflix cieszy się ogromną popularnością na świecie, od kilku lat przyciąga także przed ekrany coraz więcej polskich widzów. Nie jest tajemnicą, że platforma skupia się zwłaszcza na produkcji własnych oryginalnych filmów i seriali, nieustannie podejmując współprace z coraz to nowymi twórcami z całego świata.

Na Netfliksie nie brakuje również polskich akcentów - i mowa tu nie tylko o rodzimych filmach dostępnych do obejrzenia na platformie, jak ekranizacja powieści Blanki Lipińskiej 365 dni czy horror z udziałem Julii Wieniawy. W 2018 roku swoją premierę miał pierwszy polski serial wyprodukowanym przez Netfliksa, 1983, w którym mogliśmy podziwiać m.in. Macieja Musiała, Roberta Więckiewicza i Michalinę Olszańską. Niestety produkcja nie do końca spełniła oczekiwania widowni. Znacznie lepiej poradził sobie za to serial W głębi lasu z Grzegorzem Damięckim i Agnieszką Grochowską.