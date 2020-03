Horror z udziałem Julii Wieniawy trafił na Netfliksa. Aktorka komentuje wrażenia po domowym seansie: "Wyglądam ZUPEŁNIE INACZEJ niż w innych produkcjach"

NETFLIX. TERAZ. BANG 😈 W lesie dziś nie zaśnie nikt. Ze względu na to, że nie można chodzić do kina, premiera naszego filmu odbędzie się dziś na @netflixpl 🎥 I tym oto sposobem jest to pierwszy polski slasher i pierwszy polski film prezentowany jako Netflix Originals 🔥 Miłego seansu. Film jest już dostępny - ogłosiła w najnowszym wpisie aktorka.

Świetna jest bardzo dobrze grająca Julia Wieniawa, której życzyć wypada teraz, by szła drogą Jamie Lee Curtis, której wielka kariera zaczęła się w 1978 roku po roli w kultowym horrorze „Halloween”. Julia tutaj stworzyła na ekranie genialny duet z Michałem Lupą, który jest mega odkryciem tego filmu (...) Po prostu włączcie SZYBKO Netflixa.I będziecie czekać na dalszy ciąg.Teraz i tak siedzicie w domach, ale kiedy kwarantanna się skończy, i tak długo z własnej woli do lasu nie wejdziecie, no chyba, ze was tam...zawloką. Dobrej zabawy! Cieszmy się doskonałym polskim kinem - zakończyła post Korwin-Piotrowska.